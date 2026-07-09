Akaryakıt fiyatları! 09 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Temmuz 2026 tarihinde benzin fiyatları 62,87 TL/Litre olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 66,77 TL/Litre oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dinamikler sonucunda şekillenmektedir. Piyasalardaki fiyat hareketliliği, uluslararası petrol fiyatlarıyla yakından ilişkilidir. Ayrıca döviz kurları ve devlet politikaları da fiyatları etkileyen diğer etkenlerdir. Tüketicilerin benzin ve motorin alırken fiyatların değişkenliğini dikkate almaları önemlidir.

Benzin ve motorin fiyatları, bölgesel farklılıklar göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Bayi fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilmektedir. Bu durum, fiyat tavsiyesinde bulunarak fiyat yönetimini gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. Tüketicilerin akaryakıt alımında dikkatli olmaları gerekir. Fiyatları sürekli takip etmek, önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.