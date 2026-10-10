Akaryakıt fiyatları! 10 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı, 10 Ekim 2026 itibarıyla 83,79 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 96,61 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle değişebilir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler de etkilidir. Benzin ve motorin fiyatları, piyasa koşulları ve döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmektedir. Bu durum, tüketicilerin bütçesini doğrudan etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde dalgalanma göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu durum daha belirgindir. Temel fiyatlar belirli bir standart üzerinden belirlenir. Ancak dağıtıcı firmaların uyguladığı tavan fiyatlar değişkenliği etkiler. Bu nedenle, tüketiciler farklı fiyatları karşılaştırmalıdır. Böylece ekonomik seçimler yapabilirler.