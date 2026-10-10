FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 10 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 83,79 TL, motorin fiyatı ise 96,61 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler nedeniyle sürekli değişebilir. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde akaryakıt fiyatları belirgin dalgalanmalar göstermektedir. Tüketicilerin bütçesini etkileyen bu durum, ekonomik tercihlerde dikkate alınmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 10 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı, 10 Ekim 2026 itibarıyla 83,79 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 96,61 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle değişebilir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler de etkilidir. Benzin ve motorin fiyatları, piyasa koşulları ve döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmektedir. Bu durum, tüketicilerin bütçesini doğrudan etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde dalgalanma göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu durum daha belirgindir. Temel fiyatlar belirli bir standart üzerinden belirlenir. Ancak dağıtıcı firmaların uyguladığı tavan fiyatlar değişkenliği etkiler. Bu nedenle, tüketiciler farklı fiyatları karşılaştırmalıdır. Böylece ekonomik seçimler yapabilirler.

Akaryakıt fiyatları! 10 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 milyar TL değil 81 milyon TL! Osman Arıkan Nacar hepsini iade etmiş20 milyar TL değil 81 milyon TL! Osman Arıkan Nacar hepsini iade etmiş
Türkiye'nin 9 aylık fıstık ihracatı 80,9 milyon dolar olduTürkiye'nin 9 aylık fıstık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.79
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.