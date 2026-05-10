Akaryakıt fiyatları! 10 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları 10 Mayıs 2026 tarihinde sırasıyla 63.81 TL ve 66.22 TL olarak belirlendi. Fiyatlardaki değişimler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarının etkisi ile gerçekleşti. Uzmanlar, fiyatların pazar dinamiklerine bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor.

Akaryakıt fiyatları, farklı şehirler ve bayiler arasında değişiklikler gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt istasyonları arasında fiyat farklılıkları yaşanabilir. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde tavan fiyatlar belirliyor. Bu durum, tüketicilerin en uygun fiyatı bulmaları açısından dikkatli olmalarını gerektiriyor.