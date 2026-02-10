Akaryakıt fiyatları! 10 Şubat Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla belirli seviyelerde yer alıyor. Benzin fiyatı 55.4025 TL olarak kaydedildi. Motorin fiyatı ise 57.68375 TL. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt alımında dikkate alacağı önemli bir etken. Farklı bölgelerde ve istasyonlarda fiyatların değişiklik göstermesi, maliyetleri etkileyen bir başka faktör.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebiliyor. Bayilerin fiyatları piyasa koşullarına bağlı olarak değişiyor. Zam ve indirimler, pompa fiyatlarını etkilemektedir. Dağıtıcıların bayileri için tavan fiyat belirlemesi önemli bir noktadır. Bu durum, bayilik sistemindeki dinamiklerin fiyat oluşumuna etkisini gösteriyor.