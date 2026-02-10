FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 10 Şubat Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Benzin fiyatı 55.4025 TL, motorin fiyatı ise 57.68375 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki farklı fiyatlar, akaryakıt alımını etkileyen önemli bir unsurdur. Bayilerdeki zam ve indirimler, pompa fiyatlarını değiştiren dinamikler arasında yer almaktadır.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

10 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla belirli seviyelerde yer alıyor. Benzin fiyatı 55.4025 TL olarak kaydedildi. Motorin fiyatı ise 57.68375 TL. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt alımında dikkate alacağı önemli bir etken. Farklı bölgelerde ve istasyonlarda fiyatların değişiklik göstermesi, maliyetleri etkileyen bir başka faktör.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebiliyor. Bayilerin fiyatları piyasa koşullarına bağlı olarak değişiyor. Zam ve indirimler, pompa fiyatlarını etkilemektedir. Dağıtıcıların bayileri için tavan fiyat belirlemesi önemli bir noktadır. Bu durum, bayilik sistemindeki dinamiklerin fiyat oluşumuna etkisini gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.4
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.07
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.3
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.96
Gazyağı
48.26
