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Akaryakıt fiyatları! 10 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2026 yılı itibarıyla akaryakıt fiyatları, benzin için 62.88 TL ve motorin için 69.87 TL olarak belirlendi. Fiyatlar, akaryakıt istasyonlarından marketler dahil olmak üzere çeşitli yerlerde değişkenlik göstermekte. Uluslararası petrol fiyatları ve yerel talep dengesinin etkisiyle maliyetler farklılaşmakta. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kullanıcıların akaryakıt fiyatlarını dikkatle takip etmesi önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 10 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2026 yılı 10 Temmuz tarihinde, benzin fiyatları 62.88 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 69.87 TL oldu. Bu fiyatlar, benzinci istasyonlarından marketlere kadar farklılık gösteriyor. Akaryakıt maliyetlerini etkileyen en önemli faktörler arasında, arz ve talep dengesi yer alıyor. Uluslararası petrol fiyatlarının da bu maliyetler üzerindeki etkileri büyük. Kullanıcıların, benzin ve motorin alacakları yerlerde fiyatların dalgalanabileceğini dikkate almaları önemlidir.

Akaryakıt fiyatları ülkemizde şehirden şehire değişiyor. Ayrıca, bayi bazında da farklılıklar görülmekte. Büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları her bayide değişkenlik arz ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde bu durum tüketicilerin dikkatini çekiyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri gereği tavan fiyat belirliyor. Bu durum, rekabet ortamında fiyatların düzenlenmesine katkı sağlıyor. Akaryakıt fiyatları hakkında bilgi almak isteyenlerin, istasyonlardaki fiyatları gözlemlemesi öneriliyor.

Akaryakıt fiyatları! 10 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.87
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.88
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.89
Gazyağı
68.53
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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