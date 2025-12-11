FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 11 Aralık Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2025 yılında benzin ve motorin fiyatları Türkiye genelinde takip edilmeye devam ediyor. 11 Aralık 2025 verilerine göre benzin 54.35375 TL, motorin ise 55.04667 TL seviyesinde bulunuyor. Artan talep ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler, akaryakıt alımında dikkatli olmalı ve fiyatları takip etmeli. Aksi takdirde beklenmedik maliyetlerle karşılaşma riskleri artıyor.

11 Aralık 2025 tarihindeki verilere göre benzin fiyatı 54.35375 TL’dir. Motorin fiyatı ise 55.04667 TL’dir. Bu fiyatlar artan talep ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar yüzünden değişkenlik gösterebilir. Son aylardaki dalgalanmalar maliyetleri doğrudan etkiliyor. Sürücüler, akaryakıt alımında dikkatli bir yaklaşım benimsemelidir.

Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları farklılık göstermektedir. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir örnek verilebilir. Akaryakıt fiyatları bayilere göre dalgalanabilir. Bu durum, bölgesel talebe bağlıdır. Akaryakıt dağıtıcıları, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu yetki, fiyatların belirli bir seviyenin altında tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli değişmektedir. Bu durumu unutmamak gerekir. Sürücüler, fiyatlardaki değişimleri takip etmelidir. Aksi halde beklenmeyen maliyetlerle karşılaşabilirler. Akaryakıt alımında planlı hareket etmek önemlidir. Bu, sürücülerin bütçelerini korumasına yardımcı olur.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.05
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
