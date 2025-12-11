Akaryakıt fiyatları! 11 Aralık Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Aralık 2025 tarihindeki verilere göre benzin fiyatı 54.35375 TL’dir. Motorin fiyatı ise 55.04667 TL’dir. Bu fiyatlar artan talep ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar yüzünden değişkenlik gösterebilir. Son aylardaki dalgalanmalar maliyetleri doğrudan etkiliyor. Sürücüler, akaryakıt alımında dikkatli bir yaklaşım benimsemelidir.

Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları farklılık göstermektedir. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir örnek verilebilir. Akaryakıt fiyatları bayilere göre dalgalanabilir. Bu durum, bölgesel talebe bağlıdır. Akaryakıt dağıtıcıları, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu yetki, fiyatların belirli bir seviyenin altında tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli değişmektedir. Bu durumu unutmamak gerekir. Sürücüler, fiyatlardaki değişimleri takip etmelidir. Aksi halde beklenmeyen maliyetlerle karşılaşabilirler. Akaryakıt alımında planlı hareket etmek önemlidir. Bu, sürücülerin bütçelerini korumasına yardımcı olur.