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Akaryakıt fiyatları! 11 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 11 Ekim 2026 itibarıyla sırasıyla 83.79 TL ve 96.61 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarının dalgalanması, piyasa koşulları ve şehirler arası farklılıklarla doğrudan ilişkilidir. Büyük illerde pompa fiyatları değişkenlik göstermekte ve dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleriyle tavan fiyatlar belirlemektedir. Tüketicilerin güncel fiyatları takip etmesi maliyet yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 11 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatları 83.79 TL, motorin fiyatları ise 96.61 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar piyasa koşullarına bağlıdır. Fiyatlar günlük olarak değişiklik göstermektedir. Motorin fiyatlarının benzinle olan oranı, maliyet yapısı açısından önemlidir. Bu durum, kullanıcılar için önemli bir maliyet unsuru oluşturmaktadır.

Akaryakıt fiyatları şehirler ve bayiler arasında değişiklikler göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde, pompa fiyatları farklılık arz edebilir. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri aracılığıyla kendi istasyonları için tavan fiyatlar oluşturabilir. Bu durum, serbest piyasa şartlarında fiyat rekabetini artırmaktadır.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerin etkisiyle sürekli değişim göstermektedir. Şehirler arasında farklılık arz edebilmektedir. Özellikle büyük şehirlerde bayiler arasında maliyet farklılıkları gözlemlenmektedir. Dağıtıcılar, kendi bayilerine tavan fiyatlar belirleyerek piyasa düzenini sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin dikkatli olması ve güncel fiyatları takip etmesi önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 11 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.79
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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