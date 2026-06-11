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Akaryakıt fiyatları! 11 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 11 Haziran 2026 itibarıyla sırasıyla 62,98 TL ve 66,34 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışları, sürücüler için ciddi maliyetler anlamına geliyor. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, ulusal ve uluslararası petrol fiyatları ile döviz kuru değişikliklerinden etkileniyor. Büyük şehirlerdeki bayilerin fiyat farklılıkları, tüketicilerin akaryakıt alımında araştırma yapmasını gerektiriyor. Farklı bölgelerdeki istasyonlar, fiyatları etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları! 11 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 62,98 TL/litre, motorin fiyatları ise 66,34 TL/litre oldu. Bu fiyatlar, sürücüler için önemli maliyetler oluşturuyor. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, fiyatların günlük olarak değişmesine neden olabiliyor. Ulusal ve uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları bu değişiklikte etkili. Döviz kurları ve vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları! 11 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Akaryakıt fiyatlarındaki artış veya azalış, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayiler arasında farklar yaratıyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirliyor. Bu durum, bayilerin piyasa şartlarına uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Tüketiciler, farklı bölgelerde ve istasyonlarda çeşitli fiyatlarla karşılaşabiliyor. Sürücülerin akaryakıt alım kararları öncesinde fiyat araştırması yapmaları önemlidir.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.34
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
70.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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