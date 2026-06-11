Akaryakıt fiyatları! 11 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 62,98 TL/litre, motorin fiyatları ise 66,34 TL/litre oldu. Bu fiyatlar, sürücüler için önemli maliyetler oluşturuyor. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, fiyatların günlük olarak değişmesine neden olabiliyor. Ulusal ve uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları bu değişiklikte etkili. Döviz kurları ve vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış veya azalış, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayiler arasında farklar yaratıyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirliyor. Bu durum, bayilerin piyasa şartlarına uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Tüketiciler, farklı bölgelerde ve istasyonlarda çeşitli fiyatlarla karşılaşabiliyor. Sürücülerin akaryakıt alım kararları öncesinde fiyat araştırması yapmaları önemlidir.