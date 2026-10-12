Akaryakıt fiyatları! 12 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatları 83.78 TL oldu. Motorin fiyatları ise 96.61 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki etkenlere bağlı olarak günlük değişiklikler gösterebilir. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar doğrudan etkili olmaktadır. Kullanıcılar, bu fiyatların içinde vergi oranlarının bulunduğunu unutmamalıdır.

Akaryakıt fiyatları şehirler arasında farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin maliyetleri, bayilere göre değişim göstermektedir. Dağıtıcı firmalar, bayilere fiyatlar için üst sınır belirleyebilir. Bu durum, yerel fiyat farklılıklarını da etkileyebilmektedir. Bu nedenle, akaryakıt alımında güncel fiyatları kontrol etmek tüketiciler için faydalıdır.