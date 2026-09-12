Akaryakıt fiyatları! 12 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.20625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 88.9775 TL’dir. Bu fiyatlar, enerji maliyetlerindeki dalgalamalara bağlıdır. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki gelişmeler de fiyatları etkilemektedir. Piyasa koşulları önemli bir faktördür. Çeşitli vergi uygulamaları da akaryakıt fiyatlarını değiştirmektedir. Döviz kurlarındaki değişiklikler de buna dahildir. Kullanıcılar, benzin ve motorin fiyatlarının dönemsel olarak artabileceğini veya azalabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde bile farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirler arasındadır. Bu durum serbest piyasa düzenlemeleri ile açıklanabilir. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri aracılığıyla tavan fiyatlar belirler. Bu da fiyatları etkilemektedir. Bazı bölgelerdeki fiyatlar, bu uygulamalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sonuç olarak, benzinin ve motorinin fiyatları bulunduğu bölgeye göre farklar arz etmektedir.