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Akaryakıt fiyatları! 12 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.20625 TL, motorin fiyatı ise 88.9775 TL olarak belirlenmiştir. Enerji maliyetleri, uluslararası piyasa koşulları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, fiyatların değişiminde önemli rol oynamaktadır. Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterir.

Akaryakıt fiyatları! 12 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.20625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 88.9775 TL’dir. Bu fiyatlar, enerji maliyetlerindeki dalgalamalara bağlıdır. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki gelişmeler de fiyatları etkilemektedir. Piyasa koşulları önemli bir faktördür. Çeşitli vergi uygulamaları da akaryakıt fiyatlarını değiştirmektedir. Döviz kurlarındaki değişiklikler de buna dahildir. Kullanıcılar, benzin ve motorin fiyatlarının dönemsel olarak artabileceğini veya azalabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde bile farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirler arasındadır. Bu durum serbest piyasa düzenlemeleri ile açıklanabilir. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri aracılığıyla tavan fiyatlar belirler. Bu da fiyatları etkilemektedir. Bazı bölgelerdeki fiyatlar, bu uygulamalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sonuç olarak, benzinin ve motorinin fiyatları bulunduğu bölgeye göre farklar arz etmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 12 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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