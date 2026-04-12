Akaryakıt fiyatları! 12 Nisan Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Nisan 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 76.5525 TL oldu. Bu yeni fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Yaz ayına girerken, akaryakıt alımındaki artan talep dikkat çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, fiyatların geleceğini belirsiz kılıyor. Uzmanlar, motorin ve benzin fiyatlarının piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabileceğini belirtiyor.

Benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. Bölgelere ve bayilere bağlı iktisadi dalgalanmalar mevcut. Bu durum, pompa fiyatlarını etkileyerek tüketicilere değişken maliyetler sunuyor. Dağıtıcılar, bayileri için belirlenen tavan fiyatlar aracılığıyla farklılıkları minimize etmeye çalışıyor. Ancak serbest piyasa koşulları her zaman etkili olmaktadır. Tüketicilerin bu dinamikleri göz önünde bulundurarak karar vermesi önemlidir.