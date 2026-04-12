Akaryakıt fiyatları! 12 Nisan Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 12 Nisan 2026 itibarıyla benzin için 62.625 TL, motorin için ise 76.5525 TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, tüketiciler üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Yaz ayının yaklaşmasıyla artan talep, fiyat dalgalanmalarını daha da belirgin hale getiriyor. Uzmanlar, piyasa koşullarının belirsizliğine dikkat çekiyor. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bölgesel ve bayiye dayalı iktisadi dinamiklerden kaynaklanıyor.

12 Nisan 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 76.5525 TL oldu. Bu yeni fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Yaz ayına girerken, akaryakıt alımındaki artan talep dikkat çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, fiyatların geleceğini belirsiz kılıyor. Uzmanlar, motorin ve benzin fiyatlarının piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabileceğini belirtiyor.

Benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. Bölgelere ve bayilere bağlı iktisadi dalgalanmalar mevcut. Bu durum, pompa fiyatlarını etkileyerek tüketicilere değişken maliyetler sunuyor. Dağıtıcılar, bayileri için belirlenen tavan fiyatlar aracılığıyla farklılıkları minimize etmeye çalışıyor. Ancak serbest piyasa koşulları her zaman etkili olmaktadır. Tüketicilerin bu dinamikleri göz önünde bulundurarak karar vermesi önemlidir.

Kilosu 1500 TL: Günde 6 kg bulan var! Herkes katılıyor, hayat duruyorKilosu 1500 TL: Günde 6 kg bulan var! Herkes katılıyor, hayat duruyor
Kayak sezonu o tarihe kadar uzatıldıKayak sezonu o tarihe kadar uzatıldı

Akaryakıt
Satış
Motorin
76.55
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.75
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.22
Gazyağı
87.98
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

İsrailli yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar

İsrailli yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

