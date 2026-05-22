İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İç siyasette yaşanan hukuki ve siyasi hareketliliğin makroekonomik dengeleri sarstığını belirten Memiş, özellikle rezerv yönetimi, enflasyon beklentileri ve yatırım stratejilerine dair güncel verileri paylaştı.

İşte İslam Memiş’in analizinden öne çıkan başlıklar ve piyasa verileri:

Siyaset kanadından gelen haber akışıyla birlikte Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi günü yüzde 6 değer kaybıyla 13.163 puan seviyesinden tamamladı. Orta ve uzun vadede endeksin 13 bin puan seviyesinin altına sarkması artık bir sürpriz olmayacaktır.

"2025 YILI YATIRIMCININ BORSAYA KÜSTÜĞÜ BİR DÖNEM OLDU"

2025 yılı yerli yatırımcının borsaya küstüğü bir dönem oldu. Mevcut durumda borsanın yüzde 65'i yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Kısa vadede borsa yatırımcısını korumak adına yeni destek adımları gelebilir.

Yaşanan sert satışların ardından makroekonomik tahminlerde revizyonlar kaçınılmaz hale geldi.

Mart ayında 74 milyar dolarlık bir nakit/rezerv ihtiyacı bulunuyordu. Son gelişmelerle birlikte bu ihtiyacın daha üst seviyelere çıkması ve rezervlerdeki erimenin sürmesi bekleniyor. Enflasyon tahminleri de yukarı yönlü revize edilebilir.

Piyasadaki sert sarsıntıya rağmen Dolar kuru 45 TL küsur seviyesinde yatay seyretti. Yüzde 6 düşen borsaya rağmen kurun kımıldamaması, rezerv satılarak kontrollü bir baskılanma süreci yürütüldüğünü gösteriyor. Yıl sonu için öngörülen 50 - 52 TL bandı geçerliliğini koruyor.

Küresel gerilimlerden etkilenen paritede 1,16 seviyesinin altı alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Orta vadeli 1,21 - 1,22 stratejik hedefinde bir değişim yok. Yaşanan bu süreçlerin kaçınılmaz sonucu olarak bir erken seçim olasılığı güçlenmiştir. 2027 yılında Türkiye’de bir "seçim ekonomisi modeli" uygulanması kuvvetle muhtemeldir.

Küresel piyasalarda manipülasyonun öne çıktığını belirten Memiş, kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durulması ve fiyat yerine miktara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

"1 GRAM ALTIN BİLE SATILMAMALI"

Ons altın kısa vadede 4.400 - 4.800 dolar aralığında yatay ve oyalayıcı bir bant izlenecek. Yıl içindeki genel hedef aralığı 3.880 - 5.880 dolar olup, 5.880 - 6.000 dolar beklentisi geçerliliğini korumaktadır. (Ocak ayında 5.600, mart ayında 4.100 dolar test edilerek geniş bir bantta dalgalanma yaşanmıştır.)

Ons altını takip eden gram altında 6.500 - 7.000 TL aralığında (güncel olarak 6.650 TL seviyelerinde) bir seyir hakimdir. Aşağıda destek 6.600 TL, yukarıda direnç 7.000 TL'dir. Ekonomideki belirsizlikler (karanlık tünel) nedeniyle 1 gram altın bile satılmamalı, her nakit fırsatında ilave yapılmalıdır.

"GÜMÜŞTE HEDEF 96 DOLAR SEVİYESİDİR"

Sert yükselişlerin ardından gerileyen gümüş ons başına 76 dolar seviyesindedir. 74 dolar seviyesi güçlü bir destek ve alım fırsatıdır. Mart ayında 61 dolardan pozisyon kapatanlar için bu seviyeler yeniden giriş alanıdır. Uzun vadeli hedef 96 dolar seviyesidir.

Bitcoin ise 77.000 - 82.000 dolar aralığında sıkışmış durumda. Aşağıda 77.000 dolar destek, yukarıda ise 85.000 dolar direnç seviyesi yakından izlenmelidir. Brent petrolde de gün içindeki dalgalanmaları dikkat çeken petrol fiyatlarında aşağıda 108 dolar, yukarıda ise 115 dolar bandı takip edilmektedir. Piyasa bu aralıkta oyalanmaya devam edecektir.