Ankara'nın kent içi ulaşımına müjde: Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.  Bakan Uraloğlu, “İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’mızın yapım ihalesini 30 Haziran’da gerçekleştireceğiz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.  Esenboğa Havalimanı’na ulaşacak metro projesi kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, “İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Güzergah Ankara’nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı’ndan sonra Yıldırım Beyazit Üniversitesi’ne kadar uzanacak. Böylece YHT Gar’dan Esenboğa Havalimanı’na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlanacak.” dedi.

36 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK, 12 İSTASYON İNŞA EDİLECEK

YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nı 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Hat kapsamında; YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazit Üniversite olmak üzere 12 istasyon bulunacak.” açıklamasında bulundu.

YAPIM İHALESİNİ 30 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Yalnızca güzergâhın değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğini aktaran Uraloğlu, “Projenin ulaşım sistemine entegre biçimde, en fizibıl ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yapıya ulaşması için kapsamlı bir çalışma yürüttük. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’mızın yapım ihalesini 30 Haziran’da gerçekleştireceğiz. İhale sürecinin ardından da yer teslimini yaparak şantiye kurulumuna başlayacağız. ” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK 44,5 KİLOMETRE YENİ HAT İNŞA ETTİ

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'ya Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatlarıyla toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa ettiklerini belirtti. Söz konusu hatların yanı sıra Sincan-Kayaş arasındaki 36 kilometrelik hattı modernize ederek vatandaşın hizmetin sunduklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak raylı sistem hat uzunluğunu 103 kilometrenin üzerine çıkardık."
Kaynak: AA

