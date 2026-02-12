FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 12 Şubat Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelinde benzin fiyatı 57,02 TL, motorin fiyatı ise 57,75 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla sürekli değişiyor. Büyük şehirlerde, bağımsız istasyonların uyguladığı fiyat politikaları nedeniyle fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Dağıtıcı firmalar, bayiler üzerinde tavan fiyat uygulama yetkisiyle piyasa dinamiklerini etkiliyor ve kullanıcıların seçimi doğrultusunda fiyatlar değişebiliyor.

Cansu Çamcı

12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelinde benzin fiyatı 57,02 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57,75 TL oldu. Bu fiyat düzeyi, sürekli değişiklik göstermektedir. Arz ve talep dengesi, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar bu durumu etkiler. Kullanıcılar, seçtikleri istasyon ve bölgeye göre farklı fiyatlarla karşılaşabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. Bu farklılık, bölge ve bayiler tarafından uygulanan fiyat politikalarıyla ilgilidir. Bayilerin fiyat belirlemesi serbesttir. Ancak, dağıtıcı firmalar bayilere belirli tavan fiyatları uygulama yetkisine sahiptir. Bu durum, piyasa dinamiklerini etkileyen önemli bir unsurdur.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.02
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
48.27
