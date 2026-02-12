Akaryakıt fiyatları! 12 Şubat Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelinde benzin fiyatı 57,02 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57,75 TL oldu. Bu fiyat düzeyi, sürekli değişiklik göstermektedir. Arz ve talep dengesi, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar bu durumu etkiler. Kullanıcılar, seçtikleri istasyon ve bölgeye göre farklı fiyatlarla karşılaşabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. Bu farklılık, bölge ve bayiler tarafından uygulanan fiyat politikalarıyla ilgilidir. Bayilerin fiyat belirlemesi serbesttir. Ancak, dağıtıcı firmalar bayilere belirli tavan fiyatları uygulama yetkisine sahiptir. Bu durum, piyasa dinamiklerini etkileyen önemli bir unsurdur.