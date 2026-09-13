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Akaryakıt fiyatları! 13 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Eylül 2026 tarihinde benzin ve motorin fiyatları belirli seviyelere ulaştı. Benzin fiyatı 80,20625 TL, motorin fiyatı ise 88,9775 TL olarak kaydedildi. Piyasa dinamikleri, kış aylarında artan motorin talebi ile birlikte fiyatlarda dalgalanmalara yol açabilir. Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterirken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde tüketicilerin en güncel fiyatları karşılaştırması ve dikkatli seçim yapması gerekmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 13 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80,20625 TL, motorin fiyatı ise 88,9775 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt alımında etkili olmaktadır. Piyasa dinamiklerine bağlı olarak fiyatlar her gün değişebilir. Kış aylarının yaklaşmasıyla motorin kullanımı artacaktır. Isınma amaçlı motorin talep edilmesi, fiyatlarda dalgalanmalara yol açabilir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum olağandır. Piyasa koşulları, zamlar ve indirimler fiyatları etkileyebilir. Dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar da önemli rol oynamaktadır. Tüketicilerin en güncel fiyatları istasyonlarda karşılaştırması önemlidir. Dikkatli seçim yapmak gerekmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 13 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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