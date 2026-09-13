Akaryakıt fiyatları! 13 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80,20625 TL, motorin fiyatı ise 88,9775 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt alımında etkili olmaktadır. Piyasa dinamiklerine bağlı olarak fiyatlar her gün değişebilir. Kış aylarının yaklaşmasıyla motorin kullanımı artacaktır. Isınma amaçlı motorin talep edilmesi, fiyatlarda dalgalanmalara yol açabilir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum olağandır. Piyasa koşulları, zamlar ve indirimler fiyatları etkileyebilir. Dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar da önemli rol oynamaktadır. Tüketicilerin en güncel fiyatları istasyonlarda karşılaştırması önemlidir. Dikkatli seçim yapmak gerekmektedir.