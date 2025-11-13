FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 13 Kasım Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatı 53.65625 TL, motorin fiyatı ise 57.55875 TL olarak belirlenmiştir. Bu akaryakıt fiyatları, güncel piyasa koşullarına ve bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları dikkat çekmektedir. Akaryakıt pazarındaki dalgalanmalar, zaman zaman tüketicilere zam veya indirim olarak yansımaktadır. Bu durum, toplam maliyetleri etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 13 Kasım Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatları 53.65625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 57.55875 TL oldu. Bu fiyatlar akaryakıt saatine ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi, fiyatlar arasındaki farklılık dikkat çekiyor. Akaryakıt pazarındaki dalgalanmalar, zaman zaman zamlara veya indirimlere neden olabiliyor. Bu durum, müşterilere yansıyor.

Ülke genelindeki benzin ve motorin fiyatları, günün koşullarına bağlı olarak sürekli değişim gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir, bu fiyat farklılıklarının en çok görüldüğü yerlerdir. Serbest piyasa koşullarında bayilerin kendi fiyatlarını belirleme özgürlüğü yok değil. Ancak dağıtım şirketleri, bayilere sözleşmelerle tavan fiyat uygulayabilir. Bu uygulama, piyasayı düzenlemeyi hedefler. Tüketicilerin akaryakıt maliyetlerini etkileyen önemli bir faktördür.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.66
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57
benzin motorin Akaryakıt
