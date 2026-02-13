Akaryakıt fiyatları! 13 Şubat Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatı 57,03 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57,76 TL oldu. Bu fiyatlar sürekli değişim göstermektedir. Enerji maliyetleri ve piyasa dinamikleri, fiyatları etkileyen önemli unsurlardır. Akaryakıt sektöründe piyasa koşulları, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları yerel fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle değişkenlik gösterebilir. Bu durum, gün içinde sık sık yaşanabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki benzin fiyatları farklılık arz etmektedir. Her bir bayi kendi fiyatlandırma stratejisini uygulayabilir. Dağıtım şirketleri ise bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu şekilde fiyat istikrarı sağlamak amacıyla fiyat tavsiyeleri sunulmaktadır.