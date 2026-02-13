FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 13 Şubat Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatı 57,03 TL, motorin fiyatı ise 57,76 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, enerji maliyetleri, döviz kurları ve piyasa dinamikleri nedeniyle sürekli değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin fiyatlarındaki farklılık dikkat çekmektedir. Dağıtım şirketleri, bayilik sözleşmeleri ile tavan fiyat belirleyebilir ve istikrar sağlamak için fiyat tavsiyeleri sunar.

Cansu Çamcı

13 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatı 57,03 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57,76 TL oldu. Bu fiyatlar sürekli değişim göstermektedir. Enerji maliyetleri ve piyasa dinamikleri, fiyatları etkileyen önemli unsurlardır. Akaryakıt sektöründe piyasa koşulları, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları yerel fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle değişkenlik gösterebilir. Bu durum, gün içinde sık sık yaşanabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki benzin fiyatları farklılık arz etmektedir. Her bir bayi kendi fiyatlandırma stratejisini uygulayabilir. Dağıtım şirketleri ise bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu şekilde fiyat istikrarı sağlamak amacıyla fiyat tavsiyeleri sunulmaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.03
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
Okuyucu Yorumları 0 yorum
