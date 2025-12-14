Akaryakıt fiyatları! 14 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 54.3775 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53.03125 TL olarak tespit edildi. Bu veriler, akaryakıt fiyatlarının piyasa dinamiklerine bağlı olarak sürekli değiştiğini göstermektedir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da bu değişimleri etkilemektedir. Benzin ve motorin fiyatları sadece belirli bir tarihteki durumu yansıtmıyor. Tüketici tercihleri ve ekonomik koşullar da fiyatları etkileyebiliyor.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılıklar gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerler buna örnek verilebilir. Her şehirde benzin ve motorin fiyatlarının değişmesi olağandır. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde fiyatlar için tavan fiyat belirleyebilir. Bu, serbest piyasa koşulları içinde fiyatların dengelenmesine yardımcı olur. Akaryakıt pompa fiyatları, indirim ve zamlar sonucu değişim gösterir. Bu nedenle, fiyatların yakından takip edilmesi önemlidir.