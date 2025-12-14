FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 14 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı litre başına 54.3775 TL, motorin fiyatı ise 53.03125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yerel piyasa koşulları nedeniyle sürekli olarak değişebilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık göstermektedir. Tüketici tercihleri ve ekonomik koşullar, benzin ve motorin fiyatlarında etkili rol oynamaktadır. Akaryakıt fiyatlarının sürekli takibi önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 14 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 54.3775 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53.03125 TL olarak tespit edildi. Bu veriler, akaryakıt fiyatlarının piyasa dinamiklerine bağlı olarak sürekli değiştiğini göstermektedir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da bu değişimleri etkilemektedir. Benzin ve motorin fiyatları sadece belirli bir tarihteki durumu yansıtmıyor. Tüketici tercihleri ve ekonomik koşullar da fiyatları etkileyebiliyor.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılıklar gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerler buna örnek verilebilir. Her şehirde benzin ve motorin fiyatlarının değişmesi olağandır. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde fiyatlar için tavan fiyat belirleyebilir. Bu, serbest piyasa koşulları içinde fiyatların dengelenmesine yardımcı olur. Akaryakıt pompa fiyatları, indirim ve zamlar sonucu değişim gösterir. Bu nedenle, fiyatların yakından takip edilmesi önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
