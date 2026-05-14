Akaryakıt fiyatları! 14 Mayıs Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları dalgalandı. Bu tarihte benzin fiyatı 64.95125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 67.3875 TL oldu. Özellikle büyük şehirlerdeki sürücüler, fiyatlar nedeniyle akaryakıt istasyonları arasında alternatifler arıyor. Bu fiyatlar, piyasa dinamiklerine göre sürekli değişebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlerle dalgalanıyor. Dağıtım firmaları, bayiler için belirli tavan fiyatlar belirliyor. Bu durum, yerel bayiler arasında farklı fiyatlandırmalara yol açıyor. Tüketicilerin akaryakıt alırken fiyat karşılaştırması yapmaları oldukça önemli hale geliyor.