Akaryakıt fiyatları! 15 Nisan Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.655 TL/litre, motorin fiyatı ise 75.58125 TL/litre olarak belirlenmiştir. Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar, fiyatları doğrudan etkilemektedir. Ekonomik koşullar ve döviz kurları da akaryakıt fiyatlandırmasında önemli rol oynamaktadır. Sürücüler, bölgesel farklılıkları ve bayi fiyatlarını dikkatle takip etmelidir.

Benzin ve motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık göstermektedir. Ayrıca, bölgesel farklılıklar da mevcuttur. Bayiler arasında fiyat farklarına rastlamak da mümkündür. Akaryakıt dağıtıcıları, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Ancak, serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar sürekli olarak değişir. Bu nedenle tüketicilerin, akaryakıt istasyonlarını karşılaştırmaları önemlidir. En uygun fiyatı bulmak için bu karşılaştırmalar yapılmalıdır.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
75.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.66
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.19
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.47
Gazyağı
87.83
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

