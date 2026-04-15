Akaryakıt fiyatları! 15 Nisan Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Nisan 2026 tarihinde, ülkemizde benzin fiyatı 62.655 TL/litre olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 75.58125 TL/litre olmuştur. Uluslararası ham petrol piyasasındaki dalgalanmalar fiyatları etkilemektedir. Akaryakıt fiyatlamaları, ekonomik koşullar ve döviz kurlarından etkilenmektedir. Sürücüler, bu durumu yakından takip etmelidir.

Benzin ve motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık göstermektedir. Ayrıca, bölgesel farklılıklar da mevcuttur. Bayiler arasında fiyat farklarına rastlamak da mümkündür. Akaryakıt dağıtıcıları, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Ancak, serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar sürekli olarak değişir. Bu nedenle tüketicilerin, akaryakıt istasyonlarını karşılaştırmaları önemlidir. En uygun fiyatı bulmak için bu karşılaştırmalar yapılmalıdır.