Akaryakıt fiyatları! 16 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 52.43375 TL. Motorin fiyatı ise 53.06125 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarında oynaklık yaşanabiliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar farklı fiyatlama stratejilerine yol açabiliyor.

Ülkemizdeki akaryakıt fiyatları, şehirler arasında değişiklik gösteriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler bu durumu yansıtıyor. Her bayi kendi fiyatını belirleme yetkisine sahip. Dağıtıcılar, tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu tavan fiyatları dahilinde bayi için fiyat tavsiyeleri sunuyorlar. Dolayısıyla, akaryakıt alırken fiyat araştırması yapmak önemlidir.