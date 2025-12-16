FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 16 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 52.43375 TL, motorin fiyatı ise 53.06125 TL olarak belirlendi. Enerji maliyetlerindeki artış, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Fiyat araştırması yapmak, akaryakıt alırken tasarruf etmenizi sağlayabilir. Piyasalardaki bu hareketlilik, tüketici tercihlerinde etkili olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 16 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 52.43375 TL. Motorin fiyatı ise 53.06125 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarında oynaklık yaşanabiliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar farklı fiyatlama stratejilerine yol açabiliyor.

Ülkemizdeki akaryakıt fiyatları, şehirler arasında değişiklik gösteriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler bu durumu yansıtıyor. Her bayi kendi fiyatını belirleme yetkisine sahip. Dağıtıcılar, tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu tavan fiyatları dahilinde bayi için fiyat tavsiyeleri sunuyorlar. Dolayısıyla, akaryakıt alırken fiyat araştırması yapmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı pompaya yansıdı! Akaryakıta indirim geldi Gece yarısı pompaya yansıdı! Akaryakıta indirim geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsada son durumCANLI BORSA | Borsada son durum
Konut satış rakamları belli oldu: En az sayı o ildeKonut satış rakamları belli oldu: En az sayı o ilde
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.43
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.