Tabela değişi: Gece yarısı pompaya yansıdı! Akaryakıta indirim geldi

Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu gece yarısı beklenen indirim ise tabelaya yansıdı. Jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar neticesinde petrol fiyatlarında da değişimler yaşanıyor. Böylece, akaryakıt fiyatları da değişiyor.

Benzinin litre fiyatında 2 lira seviyesinin üzerinde bir indirim uygulandı. Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte benzinde yaklaşık yüzde 3,85 oranında bir gerileme yaşandı.

16 Aralık itibarıyla geçerli olan indirim gece yarısından sonra pompaya yansıdı. Benzinde düşüş gerçekleşirken, fiyatlar büyük şehirlerde yeniden güncellendi.



LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

LPG fiyatları için şu an itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor. En son Kasım ayı sonunda otogaza 80 kuruşluk bir artış yapılmıştı. Mevcut tabloda LPG ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik beklenmezken, piyasadaki gelişmeler yakından izleniyor.



16 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin - 52,55 TL

Motorin - 53,12 TL

LPG - 28,51 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin - 52,49 TL

Motorin - 52,95 TL

LPG - 27,88 TL



ANKARA

Benzin - 53,34 TL

Motorin - 54,13 TL

LPG - 28,40 TL



İZMİR