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Akaryakıt fiyatları! 18 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Ağustos 2026 tarihinde benzin fiyatı 71,44125 TL/litre, motorin fiyatı ise 79,6775 TL/litre olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların yansımasıdır. Piyasa dinamikleri ve uluslararası petrol fiyatları, pompa fiyatlarını belirlemede etkili olmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde farklılaşan fiyatlar, bayilik sözleşmeleriyle belirlenen tavan fiyatlarla değişim göstermektedir. Tüketiciler için fiyat takibi önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 18 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Ağustos 2026 tarihinde benzin fiyatları 71,44125 TL/litre olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 79,6775 TL/litre olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların bir sonucudur. Piyasa dinamikleri, bu fiyatların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Özellikle uluslararası petrol fiyatları, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu durum, fiyatların belirlenmesinde anahtar rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. Farklı bayilerde değişen fiyatlar dikkat çekmektedir. Fiyatlar serbest piyasada oluşmaktadır. Ancak dağıtıcılar, bayilik sözleşmesi ile kendi bayilerinde tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, tüketiciler ve sektör oyuncuları açısından önemlidir. Güncel koşullar gereği, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek büyük bir önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 18 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.44
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.91
Gazyağı
77.96
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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