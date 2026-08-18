Akaryakıt fiyatları! 18 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Ağustos 2026 tarihinde benzin fiyatları 71,44125 TL/litre olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 79,6775 TL/litre olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların bir sonucudur. Piyasa dinamikleri, bu fiyatların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Özellikle uluslararası petrol fiyatları, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu durum, fiyatların belirlenmesinde anahtar rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. Farklı bayilerde değişen fiyatlar dikkat çekmektedir. Fiyatlar serbest piyasada oluşmaktadır. Ancak dağıtıcılar, bayilik sözleşmesi ile kendi bayilerinde tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, tüketiciler ve sektör oyuncuları açısından önemlidir. Güncel koşullar gereği, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek büyük bir önem taşımaktadır.