Akaryakıt fiyatları! 18 Kasım Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

18 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatları litre başına 54,86 TL, motorin fiyatları ise 57,60 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, ekonomik koşullar ile piyasa dalgalanmalarına bağlı değişkenlik gösteriyor. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyat güncellemeleri sıkça meydana geliyor. Bireysel bayilerin uyguladığı fiyat politikaları da önemli rol oynuyor. Bu yüzden kullanıcılar güncel fiyatları takip etmeli.

Ezgi Sivritepe

18 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatları litre başına 54,86 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 57,60 TL oldu. Bu fiyatlar, ekonomik koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Piyasadaki dalgalanmalar da önemli bir etkendir. Kullanıcılar, şehirler arası farklılıklar nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında önemli değişiklikler görebilir. Bireysel bayilerin uyguladığı fiyat politikaları ise bu durumu etkiler.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları sürekli güncelleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir bunu sıkça yaşıyor. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde, kendi bayilerine tavan fiyat belirleme hakkı tanıyor. Bu durum, tüketicilerin farklı fiyatlarla karşılaşmasının başlıca sebeplerinden biri. Akaryakıt fiyatları, hem zamlar hem de indirimler nedeniyle sürekli değişiyor. Bu nedenle, kullanıcıların güncel fiyatları takip etmesi önem taşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.6
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.45
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.06
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.09
Gazyağı
47.72
