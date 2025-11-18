Akaryakıt fiyatları! 18 Kasım Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

18 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatları litre başına 54,86 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 57,60 TL oldu. Bu fiyatlar, ekonomik koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Piyasadaki dalgalanmalar da önemli bir etkendir. Kullanıcılar, şehirler arası farklılıklar nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında önemli değişiklikler görebilir. Bireysel bayilerin uyguladığı fiyat politikaları ise bu durumu etkiler.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları sürekli güncelleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir bunu sıkça yaşıyor. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde, kendi bayilerine tavan fiyat belirleme hakkı tanıyor. Bu durum, tüketicilerin farklı fiyatlarla karşılaşmasının başlıca sebeplerinden biri. Akaryakıt fiyatları, hem zamlar hem de indirimler nedeniyle sürekli değişiyor. Bu nedenle, kullanıcıların güncel fiyatları takip etmesi önem taşıyor.