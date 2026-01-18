Akaryakıt fiyatları! 18 Ocak Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.98 TL, motorin fiyatı ise 54.82 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar Türkiye genelinde önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Artan maliyetler ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkiliyor. Tüketiciler, benzin ve motorinin yanı sıra akaryakıtın alındığı bölgeye bağlı olarak farklı fiyatlarla karşılaşabiliyor.

Akaryakıt fiyatları her geçen gün değişkenlik gösteriyor. Şehirler ve bayiler arasındaki fiyat farklılıkları bu durumu etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları birbirinden farklılık arz ediyor. Dağıtıcı firmalar bayiler için tavan fiyat belirleme yetkisine sahip. Bu durum serbest piyasa koşullarında fiyatların oluşumunu etkileyebiliyor. Her şehrin akaryakıt fiyatları bu belirlemelere göre sıkça değişiyor.