FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 18 Ocak Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 53.98 TL, motorin fiyatı ise 54.82 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, artan maliyetler ve uluslararası petrol fiyatları nedeniyle dalgalanmalar göstermekte. Şehirler ve bayiler arasındaki fiyat farklılıkları, tüketicilerin karşılaştığı akaryakıt maliyetlerini etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişiklik göstermekte.

Akaryakıt fiyatları! 18 Ocak Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.98 TL, motorin fiyatı ise 54.82 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar Türkiye genelinde önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Artan maliyetler ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkiliyor. Tüketiciler, benzin ve motorinin yanı sıra akaryakıtın alındığı bölgeye bağlı olarak farklı fiyatlarla karşılaşabiliyor.

Akaryakıt fiyatları her geçen gün değişkenlik gösteriyor. Şehirler ve bayiler arasındaki fiyat farklılıkları bu durumu etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları birbirinden farklılık arz ediyor. Dağıtıcı firmalar bayiler için tavan fiyat belirleme yetkisine sahip. Bu durum serbest piyasa koşullarında fiyatların oluşumunu etkileyebiliyor. Her şehrin akaryakıt fiyatları bu belirlemelere göre sıkça değişiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beceremem diye korktu ama şimdi 12 çalışanı var: Çıraktı, patron olduBeceremem diye korktu ama şimdi 12 çalışanı var: Çıraktı, patron oldu
Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldıAltın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.82
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.