Akaryakıt fiyatları! 18 Şubat Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelinde benzin fiyatı 57.06625 TL, motorin fiyatı ise 57.79875 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa koşulları ve döviz kurlarına bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları birbirinden farklılık arz ediyor. Bu fiyat farklılıkları, tüketicilerin alışveriş planlarını ve ulaşım maliyetlerini dolaylı yoldan etkiliyor.

Türkiye genelinde 18 Şubat 2026'da benzin fiyatı 57.06625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57.79875 TL oldu. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına ve döviz kurlarına bağlı olarak sürekli değişir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüketicilerin alışveriş planlarını etkiliyor. Ayrıca ulaşım maliyetlerini dolaylı olarak etkiliyor.

Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemleniyor. Örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde bu durum daha belirgin. Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere tabi olduğu için farklılık gösterebilir. Şehirler ve bayiler arasında fiyat farklılıkları ortaya çıkıyor. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahip. Bu durum, fiyat rekabetini etkileyen önemli bir etken.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.8
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.07
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
