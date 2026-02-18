Akaryakıt fiyatları! 18 Şubat Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye genelinde 18 Şubat 2026'da benzin fiyatı 57.06625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57.79875 TL oldu. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına ve döviz kurlarına bağlı olarak sürekli değişir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüketicilerin alışveriş planlarını etkiliyor. Ayrıca ulaşım maliyetlerini dolaylı olarak etkiliyor.

Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemleniyor. Örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde bu durum daha belirgin. Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere tabi olduğu için farklılık gösterebilir. Şehirler ve bayiler arasında fiyat farklılıkları ortaya çıkıyor. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahip. Bu durum, fiyat rekabetini etkileyen önemli bir etken.