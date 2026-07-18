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Akaryakıt fiyatları! 18 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 65,66875 TL, motorin fiyatı ise 73,0875 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanıyor. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bayiler arasında fiyat farklılıkları olabilir. Bu nedenle sürücülerin akaryakıt alımlarında dikkatli olması ve farklı bayilerde fiyat araştırması yapması öneriliyor. Böylece sürücüler tasarruf edebilir.

Akaryakıt fiyatları! 18 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 65,66875 TL oldu. Motorin fiyatı ise 73,0875 TL olarak belirlendi. Son dönemlerde dalgalanmalar yaşanıyor. Tüketicilerin akaryakıt alımlarında dikkatli olması gerekiyor. Fiyatları yakından takip etmek önem arz ediyor. Akaryakıt fiyatları piyasa koşullarına göre sık sık güncelleniyor. Bölgelere ve bayilere bağlı olarak farklı fiyatlandırmalar ortaya çıkabiliyor. Bu durum sürücülerin benzin ve motorin alım maliyetlerini direkt olarak etkiliyor.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yerel istasyonlar arasında farklar olabilir. Serbest piyasada belirlenen bayi fiyatları dağıtıcılar tarafından sağlanan tavan fiyat uygulamalarıyla sınırlıdır. Bu nedenle tüketiciler farklı bayiler arasında fiyat araştırması yapmalı. Bu, tasarruf etmeleri açısından faydalı olabilir. Akaryakıt almak isteyen sürücülerin bu değişkenlikleri göz önünde bulundurmaları önerilir.

Akaryakıt fiyatları! 18 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
73.09
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65.67
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
38.35
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.19
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
42.77
Gazyağı
73.99
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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