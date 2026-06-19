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Akaryakıt fiyatları! 19 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 19 Haziran 2026 itibarıyla sırasıyla 62.1625 TL ve 64.415 TL olarak belirlendi. Fiyatlar, dinamik piyasa koşulları ve artan maliyetler doğrultusunda şekilleniyor. Hazırda, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar global piyasalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, tüketicilerin bütçeleri üzerinde önemli bir etki oluşturuyor.

Akaryakıt fiyatları! 19 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 19 Haziran 2026 tarihinde 62.1625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.415 TL oldu. Bu fiyatlandırma, dinamik piyasa koşulları ve artan maliyetlerle şekilleniyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, petrol fiyatlarının global piyasalarla bağlantılı olarak değişmesiyle ilişkili. Bu durum, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Ayrıca, tüketicilerin bütçeleri üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklikler yaşanıyor. Bazı bayiler arasında ciddi fiyat farklılıkları mevcut. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmaları kapsamında kendi bayileri için tavan fiyatları belirliyor. Bu, fiyatlar üzerinde denetim sağlamaya yardımcı oluyor. Akaryakıt alırken, fiyatları dikkatlice kontrol etmek önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 19 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.42
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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