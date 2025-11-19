FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 19 Kasım Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'de benzin fiyatları 54.86 TL, motorin fiyatları 57.60 TL olarak belirlendi. Akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarından etkileniyor. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bayiler arasındaki değişken uygulamalardan kaynaklanıyor. Sürücüler, en iyi fiyatı bulmak için sürekli olarak güncel fiyatları takip ediyor.

Akaryakıt fiyatları! 19 Kasım Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’de benzin fiyatları 54.86 TL, motorin fiyatları ise 57.60 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmaların bir yansıması. Uluslararası petrol fiyatlarının etkisi büyük bir rol oynuyor. Döviz kurlarındaki değişimler de önemli. Yerel tüketim talepleri de bu durumu etkiliyor. Sürücüler güncel fiyatları sürekli takip ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar var. Bayiler arasındaki fiyatlar piyasa koşullarına göre şekilleniyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmelerine dayanarak kendi bayileri için tavan fiyat belirliyor. Bu durum, sürücüler için fatura değişiklikleri anlamına geliyor. Aynı zamanda akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar da değişebiliyor.

Akaryakıt fiyatları sürekli zamlara ve indirimlere tabi. Bu yüzden İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Her bayinin fiyat politikası farklılık gösterdiği için en uygun fiyatı bulmak araştırma gerektirebilir. Dağıtıcılar, bayilerine tavan fiyatlar sunarak fiyat denetimini sağlıyor. Bu uygulama piyasanın dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa İstanbul'da son durumCANLI BORSA | Borsa İstanbul'da son durum
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka faiz oranları...400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka faiz oranları...

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.6
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.45
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.06
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.09
Gazyağı
47.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.