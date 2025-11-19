Akaryakıt fiyatları! 19 Kasım Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’de benzin fiyatları 54.86 TL, motorin fiyatları ise 57.60 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmaların bir yansıması. Uluslararası petrol fiyatlarının etkisi büyük bir rol oynuyor. Döviz kurlarındaki değişimler de önemli. Yerel tüketim talepleri de bu durumu etkiliyor. Sürücüler güncel fiyatları sürekli takip ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar var. Bayiler arasındaki fiyatlar piyasa koşullarına göre şekilleniyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmelerine dayanarak kendi bayileri için tavan fiyat belirliyor. Bu durum, sürücüler için fatura değişiklikleri anlamına geliyor. Aynı zamanda akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar da değişebiliyor.

Akaryakıt fiyatları sürekli zamlara ve indirimlere tabi. Bu yüzden İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Her bayinin fiyat politikası farklılık gösterdiği için en uygun fiyatı bulmak araştırma gerektirebilir. Dağıtıcılar, bayilerine tavan fiyatlar sunarak fiyat denetimini sağlıyor. Bu uygulama piyasanın dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.