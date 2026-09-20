Akaryakıt fiyatları! 20 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.3525 TL, motorin fiyatı ise 96.2875 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt piyasasında bu fiyatlar düzenli değişiklikler gösterebilir. Değişiklikler, üretim maliyetleri ve uluslararası döviz kurlarına bağlıdır. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarının sürücüleri doğrudan etkilediği anlamına geliyor. Özellikle büyük şehirlerde pompa fiyatlarındaki farklılıklar dikkat çekmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde önemli değişimler gözlemlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları piyasa koşullarına göre dalgalanma gösterebilir. Ayrıca geçerli zam veya indirim uygulamaları da fiyatları etkileyebilir. Türkiye’nin farklı illerindeki benzin istasyonlarında fiyatlar farklı seviyelerde olabilir. Bu nedenle kullanıcılar, akaryakıt maliyetlerini etkileyen bayi uygulamalarını dikkatle takip etmelidir. Dağıtıcı firmaların kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisi vardır. Bu durum, fiyatların bayilere göre değişmesine yol açabilir.