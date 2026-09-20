FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 20 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.3525 TL, motorin fiyatı ise 96.2875 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, üretim maliyetleri ve döviz kurlarına bağlı olarak düzenli değişiklik gösterebilir. Türkiye’nin büyük şehirlerinde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de pompa fiyatlarındaki farklılık dikkat çekiyor. Kullanıcılar, akaryakıt maliyetlerini etkileyen bayi uygulamalarını takip etmeli. Fiyat farklılıklarının sebeplerini anlamak önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 20 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.3525 TL, motorin fiyatı ise 96.2875 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt piyasasında bu fiyatlar düzenli değişiklikler gösterebilir. Değişiklikler, üretim maliyetleri ve uluslararası döviz kurlarına bağlıdır. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarının sürücüleri doğrudan etkilediği anlamına geliyor. Özellikle büyük şehirlerde pompa fiyatlarındaki farklılıklar dikkat çekmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde önemli değişimler gözlemlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları piyasa koşullarına göre dalgalanma gösterebilir. Ayrıca geçerli zam veya indirim uygulamaları da fiyatları etkileyebilir. Türkiye’nin farklı illerindeki benzin istasyonlarında fiyatlar farklı seviyelerde olabilir. Bu nedenle kullanıcılar, akaryakıt maliyetlerini etkileyen bayi uygulamalarını dikkatle takip etmelidir. Dağıtıcı firmaların kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisi vardır. Bu durum, fiyatların bayilere göre değişmesine yol açabilir.

Akaryakıt fiyatları! 20 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kış kapıya dayandı, uzmanlar uyardı! Kombide yapılan bu hata cebi yakabilirKış kapıya dayandı, uzmanlar uyardı! Kombide yapılan bu hata cebi yakabilir
'Vatandaş ucuz yiyecek' Tezgahta hareketlilik: '3 yıldır zam yapmadık''Vatandaş ucuz yiyecek' Tezgahta hareketlilik: '3 yıldır zam yapmadık'

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.