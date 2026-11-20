20 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı litre başına 71.2875 TL oldu. Motorin fiyatı ise 88.8075 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, son dönemde artan uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yükseldi. Yerel akaryakıt fiyatları bu durumdan doğrudan etkileniyor. Bu artış, sürücüler için farklı maliyetler doğurmakta. Motorin fiyatlarının benzin fiyatlarına göre yüksek düzeyde olması dikkat çekiyor. Bu durum, tarım ve taşımacılık sektörlerindeki maliyetleri artırabilir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde genellikle standart. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde önemli fiyat farklılıkları görülebiliyor. Toptan dağıtım yapan firmalar, bayileri için tavan fiyat belirliyor. Bu durum, serbest piyasa şartlarını dengelemeye yardımcı oluyor. Sürücüler açısından fiyatların öngörülebilir hale gelmesi sağlanıyor. Ancak yerel piyasalarda çeşitli kampanyalar ve indirimler mevcut. Bu nedenle sürücüler, fiyat değişikliklerini göz önünde bulundurmalı. Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, ekonomik dalgalanmalara bağlı. Sürücüler için bu durum önemli bir unsur olmaya devam ediyor.