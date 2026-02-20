FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 20 Şubat Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 20 Şubat 2026 itibarıyla önemli bir seviyeye ulaşarak akaryakıt tüketicileri için maliyet artışına neden oldu. Benzin fiyatı 57,1075 TL, motorin fiyatı ise 57,83125 TL olarak belirlendi. Büyük şehirlerde belirgin fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Dağıtıcılar, bayilere fiyat tavsiyesi sunarak tavan fiyat belirleme yetkisiyle tüketici fiyatları üzerinde bir etki sağlıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ise bu durumu daha da etkiliyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Benzin ve motorin fiyatları, 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 57,1075 TL, motorin fiyatı ise 57,83125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir maliyet unsuru oluşturuyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları belirgin hale geliyor. Dağıtıcılar, bayilerine fiyat tavsiyeleri sunuyor. Bayilik sözleşmeleri kapsamında tavan fiyat belirleme yetkisine de sahipler. Böylece, tüketicilerin karşılaştığı fiyatlar üzerinden set oluşturulabiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
