Akaryakıt fiyatları! 20 Şubat Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 57,1075 TL, motorin fiyatı ise 57,83125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir maliyet unsuru oluşturuyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları belirgin hale geliyor. Dağıtıcılar, bayilerine fiyat tavsiyeleri sunuyor. Bayilik sözleşmeleri kapsamında tavan fiyat belirleme yetkisine de sahipler. Böylece, tüketicilerin karşılaştığı fiyatlar üzerinden set oluşturulabiliyor.