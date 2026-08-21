Akaryakıt fiyatları! 21 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Ağustos 2026 tarihinde benzin fiyatı 71.47125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 79.7275 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicilerine ciddi bir etki yaratıyor. Motorin fiyatındaki artış, tarım ve taşımacılık sektörlerini doğrudan etkiliyor. Bu durum, genel ekonomik dengeleri zorlayabilir. Benzin fiyatları bireysel kullanıcılar için önemli bir gider kalemi olmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Dağıtıcılar, bayileri için fiyat belirlemede esneklik tanıyor. Her şehirde bayi bazında fiyat farklılıkları gözlemlenebiliyor. Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak dalgalanma gösterebilir. Piyasa koşulları da fiyatları etkiliyor. Tüketicilerin, pompa fiyatlarını güncel olarak takip etmeleri önemli.