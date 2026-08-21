FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 21 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 71,47 TL, motorin fiyatı ise 79,73 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışları, akaryakıt tüketicileri için önemli maddi yükler getiriyor. Özellikle motorin fiyatlarının yükselmesi, tarım ve taşımacılık sektörlerini doğrudan etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise akaryakıt fiyatları sürekli dalgalanma gösteriyor. Tüketicilerin pompa fiyatlarını takip etmesi büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 21 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Ağustos 2026 tarihinde benzin fiyatı 71.47125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 79.7275 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicilerine ciddi bir etki yaratıyor. Motorin fiyatındaki artış, tarım ve taşımacılık sektörlerini doğrudan etkiliyor. Bu durum, genel ekonomik dengeleri zorlayabilir. Benzin fiyatları bireysel kullanıcılar için önemli bir gider kalemi olmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Dağıtıcılar, bayileri için fiyat belirlemede esneklik tanıyor. Her şehirde bayi bazında fiyat farklılıkları gözlemlenebiliyor. Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak dalgalanma gösterebilir. Piyasa koşulları da fiyatları etkiliyor. Tüketicilerin, pompa fiyatlarını güncel olarak takip etmeleri önemli.

Akaryakıt fiyatları! 21 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatilde hesaplar şaştı! Erken rezervasyon yapan daha fazla ödediTatilde hesaplar şaştı! Erken rezervasyon yapan daha fazla ödedi
Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti: 24 ülkeye ihracat yapıyorduTürkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti: 24 ülkeye ihracat yapıyordu

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.47
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.35
Gazyağı
80.44
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Hamile eşini tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Hamile eşini tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.