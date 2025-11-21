FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 21 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Kasım 2025’te benzin fiyatı 54.9075 TL, motorin fiyatı ise 59.405 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, kullanıcılar için önemli bir maliyet meydana getiriyor. Akaryakıt alımları sırasında rakamların şehirler ve bayiler arasındaki değişimi, taşıma ve ulaşım sektörünün maliyetlerini etkileyebilir. Sürekli değişen akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılıklar göstermektedir. Bu durum rekabet ortamını da derinden etkiliyor.

Cansu Akalp

21 Kasım 2025 tarihinde benzin fiyatı 54.9075 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 59.405 TL oldu. Bu fiyatlar, kullanıcılar için önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Akaryakıt alımlarında dikkat edilmesi gereken etmenler gündeme geliyor. Motorin fiyatının benzin fiyatına göre yüksek olması, ek bir yük yaratabilir. Bu durum, taşıma ve ulaşım sektöründe faaliyet gösterenler için özellikle önemlidir.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Zamlar ve indirimler düzenli olarak yaşanmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyatlar farklılık gösterebilir. Bayilere göre fiyatlar değişir. Dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyat belirler. Bu sayede rekabet düzenlenir. Oluşan fiyat dalgalanmalarının etkileri sınırlandırılmaya çalışılır. Akaryakıt alırken, fiyatların şehirler ve bayiler arasında değişiklik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
59.41
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.9
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
47.72
