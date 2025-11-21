Akaryakıt fiyatları! 21 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Kasım 2025 tarihinde benzin fiyatı 54.9075 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 59.405 TL oldu. Bu fiyatlar, kullanıcılar için önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Akaryakıt alımlarında dikkat edilmesi gereken etmenler gündeme geliyor. Motorin fiyatının benzin fiyatına göre yüksek olması, ek bir yük yaratabilir. Bu durum, taşıma ve ulaşım sektöründe faaliyet gösterenler için özellikle önemlidir.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Zamlar ve indirimler düzenli olarak yaşanmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyatlar farklılık gösterebilir. Bayilere göre fiyatlar değişir. Dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyat belirler. Bu sayede rekabet düzenlenir. Oluşan fiyat dalgalanmalarının etkileri sınırlandırılmaya çalışılır. Akaryakıt alırken, fiyatların şehirler ve bayiler arasında değişiklik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.