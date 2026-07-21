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Akaryakıt fiyatları! 21 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 65,70375 TL, motorin fiyatı ise 74,245 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasası ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar bayilere göre farklılıklar gösterebilir. Sürücülerin akaryakıt alımlarında fiyatları düzenli takip etmeleri, tasarruf açısından önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 21 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 65,70375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 74,245 TL oldu. Bu fiyatlar ekonomik etmenlere göre dalgalanabilir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasındaki değişimlerden etkilenir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır. Bu nedenlerle fiyatlar sürekli değişiklik göstermektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Genelde bu farklılık, bayilere göre değişir. Akaryakıt dağıtıcı şirketleri, bayileri için tavan fiyat belirler. Bu, sektörde fiyat istikrarı sağlamayı amaçlar. Ancak her istasyon kendi fiyat politikası doğrultusunda hareket edebilir.

Sürücülerin, benzin ve motorin alımlarında fiyatları takip etmeleri önemlidir. Bu durum tasarruf açısından faydalı olabilir. Fiyat değişikliklerini gözlemlemek, akaryakıt maliyetlerini düşürmek için etkili bir yoldur. Sürücüler, en uygun fiyatı bulabilmek için istasyonları karşılaştırmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 21 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.25
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65.7
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
38.35
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.19
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
42.77
Gazyağı
73.99
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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