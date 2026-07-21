Akaryakıt fiyatları! 21 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 65,70375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 74,245 TL oldu. Bu fiyatlar ekonomik etmenlere göre dalgalanabilir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasındaki değişimlerden etkilenir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır. Bu nedenlerle fiyatlar sürekli değişiklik göstermektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Genelde bu farklılık, bayilere göre değişir. Akaryakıt dağıtıcı şirketleri, bayileri için tavan fiyat belirler. Bu, sektörde fiyat istikrarı sağlamayı amaçlar. Ancak her istasyon kendi fiyat politikası doğrultusunda hareket edebilir.

Sürücülerin, benzin ve motorin alımlarında fiyatları takip etmeleri önemlidir. Bu durum tasarruf açısından faydalı olabilir. Fiyat değişikliklerini gözlemlemek, akaryakıt maliyetlerini düşürmek için etkili bir yoldur. Sürücüler, en uygun fiyatı bulabilmek için istasyonları karşılaştırmalıdır.