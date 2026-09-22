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Akaryakıt fiyatları! 22 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Eylül 2026 tarihinde benzin fiyatı 80.37625 TL, motorin fiyatı ise 96.32375 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişim, piyasa koşullarına bağlı dalgalanmalara işaret etmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Böylece kullanıcılar, kauçuk tüketimi ve rekabet koşullarının etkisiyle değişen fiyatlarla karşılaşmaktadır. Sürdürülebilir bir akaryakıt politikası oluşturmak için önlemler alınması gerekmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 22 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80.37625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 96.32375 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründe yaşanan dalgalanmaları yansıtmaktadır. Piyasa koşulları, fiyatların yükselmesi ya da düşmesi üzerinde etkili olmaktadır. Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Kullanıcılar, farklı şehirlerde ve bayilerde çeşitli fiyatlandırmalarla karşılaşabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, akaryakıt fiyatları farklılık gösterebilir. Bu durum, söz konusu şehirlerde olağan bir olaydır. Bayilerin uyguladığı fiyatlar, piyasa koşulları etkisiyle şekillenmektedir. Rekabet seviyesi ve dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatları da önemlidir. Akaryakıt fiyatları düzensiz ve sürekli değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir akaryakıt fiyatları politikası gerekmektedir. Bu noktada, alınacak önlemler kritik bir öneme sahiptir.

Akaryakıt fiyatları! 22 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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