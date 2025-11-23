FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 23 Kasım Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Kasım 2025'te benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 54.91125 TL ve 59.41125 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, global enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Tüketicilerin, bu fiyatları takip ederek bilinçli kararlar alması önemli. Dağıtıcılar, piyasa dengesini sağlamak için tavan fiyat uyguluyor.

Akaryakıt fiyatları! 23 Kasım Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.91125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 59.41125 TL oldu. Bu rakamlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Global enerji fiyatlarındaki değişimler de etkili olmaktadır. Dolayısıyla bu ortam, sürekli güncelleme gerektirmektedir. Özellikle benzin ve motorin fiyatları, önemli maliyet unsurlarıdır. Bu durum, tüketicileri doğrudan etkilemektedir. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi, birçok faktöre bağlıdır. Yerel ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, fiyatları doğrudan etkiler.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde farklılık gösterir. Ayrıca bayiler arasında da belirgin fiyat farkları mevcuttur. Bu durum, tüketicilerin seçim yaparken dikkat etmesi gereken bir konudur. Dağıtıcılar, tavan fiyat belirleyerek piyasa dengesini sağlamaya çalışmaktadır. Ancak serbest piyasa koşullarında fiyatların durumu belirsizdir. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarının güncel durumu takip edilmelidir. Alım öncesi fiyat araştırması yapmak, tüketiciler için faydalı olabilir. Bu şekilde, bütçe açısından daha iyi kararlar alınabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
59.41
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.9
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
47.72
En Çok Aranan Haberler

