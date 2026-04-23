Akaryakıt fiyatları! 23 Nisan Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Nisan 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62,73 TL’dir. Motorin fiyatı ise 69,30 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterir. Ayrıca döviz kurlarının da etkisi vardır. Akaryakıt fiyatları dalgalanma yaşayabilir. Arz-talep dengesi, bu fiyatların belirleyicilerindendir. Kullanıcıların bütçelerini de etkiler.

Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlerle sürekli güncellenmektedir. Şehirler arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Özellikle büyük şehirlerde durum daha belirgindir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyatlar bayiye göre değişir. Dağıtıcı firmalar tavan fiyatları belirleyebilir. Ayrıca fiyat tavsiyeleriyle piyasa istikrarı sağlanmaya çalışılır. Bu nedenle akaryakıt alımında piyasa takibi önemlidir.