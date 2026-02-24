FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 24 Şubat Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Şubat 2026 itibarıyla benzin 57.1825 TL, motorin ise 60.3 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, sürücüler için önemli bir maliyet oluşturarak tarım ve lojistik sektörlerinde doğrudan etki yaratıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar yaşanıyor. Tüketicilerin yerel piyasalardaki dalgalanmaları dikkate alması, akaryakıt alımında maliyet hesaplamaları açısından büyük önem taşıyor.

24 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatı 57.1825 TL, motorin fiyatı ise 60.3 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtır. Sürücüler için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Motorin fiyatlarının artışı tarım ve lojistik sektörleri için doğrudan etkiler doğurur. Benzin fiyatlarındaki değişimler ise bireysel sürücüleri etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları günlük bazda zam ve indirimlerle değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar görülebilmektedir. Serbest piyasada oluşan fiyatlar, dağıtıcıların bayileri için belirlediği tavan fiyatlarla düzenlenmektedir. Bu doğrultuda bayilere fiyat tavsiyelerinde bulunulmaktadır. Akaryakıt alırken tüketicilerin yerel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını dikkate alması önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.18
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
49.38
