Akaryakıt fiyatları! 24 Şubat Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatı 57.1825 TL, motorin fiyatı ise 60.3 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtır. Sürücüler için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Motorin fiyatlarının artışı tarım ve lojistik sektörleri için doğrudan etkiler doğurur. Benzin fiyatlarındaki değişimler ise bireysel sürücüleri etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları günlük bazda zam ve indirimlerle değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar görülebilmektedir. Serbest piyasada oluşan fiyatlar, dağıtıcıların bayileri için belirlediği tavan fiyatlarla düzenlenmektedir. Bu doğrultuda bayilere fiyat tavsiyelerinde bulunulmaktadır. Akaryakıt alırken tüketicilerin yerel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını dikkate alması önemlidir.