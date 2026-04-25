Akaryakıt fiyatları! 25 Nisan Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.74625 TL, motorin fiyatı ise 69.32 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar tüketicilerin akaryakıt alımlarında dikkate alması gereken önemli göstergelerdir. Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle sürekli değişim gösterebilir. Bu durum piyasanın dinamizmini ortaya koyar. Ülke genelindeki rafineri maliyetleri, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları da önemli unsurlardır. Talep ve arz durumu da fiyatları etkiler.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları genelde değişkenlik gösterir. Bu durum her bölgede farklılıklar yaşanmasına sebep olur. Farklı bayilerde yapılan satışlarda fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Dağıtıcılar, kendi bayilerine yönelik tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu nedenle tüketiciler akaryakıt alımında fiyat farklarını dikkate almalıdır. Fiyatlardaki dalgalanma ve şehirler arasındaki farklılıklar sektördeki rekabeti doğrudan etkiler.