Akaryakıt fiyatları! 25 Şubat Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları 25 Şubat 2026 itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 57.19 TL motorin fiyatı ise 60.3075 TL olarak saptandı. Fiyatlar, nakliye ve tüketim maliyetlerine bağlı olarak değişebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki pompa fiyatları, yerel bayilerin uyguladığı fiyat politikaları nedeniyle farklılık gösteriyor. Tüketiciler, alışveriş yaparken bu fiyat dalgalanmalarını dikkate almalıdır.

Benzin ve motorin fiyatları 25 Şubat 2026 tarihi itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 57.19 TL, motorin fiyatı ise 60.3075 TL olarak saptandı. Bu fiyatlar, ilerleyen dönemlerde zam ya da indirimlerle değişebilir. Bu değişiklikler nakliye ve tüketim maliyetlerine bağlıdır. Tüketiciler, farklı bölgelerdeki pompa fiyatlarının çeşitliliğiyle karşılaşacaktır. Özellikle büyükşehirlerde bu farklılıklar daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişebilir. Benzin ve motorin fiyatları, yerel bayilerin uyguladığı fiyat politikalarına göre dalgalı bir seyir izler. Serbest piyasa koşullarında fiyatlar, dağıtıcı firmalar tarafından bayiler için belirlenen tavan fiyatlarından etkilenmektedir. Bayilik sözleşmelerinin içeriği ve piyasa dinamikleri, tüketici deneyimlerini etkileyen önemli unsurlardır. Bu nedenle, tüketiciler alışveriş yaparken fiyat farklılıklarını dikkate almalıdır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
49.38
