Akaryakıt fiyatları! 26 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 74.2675 TL oldu. Motorin fiyatı ise 82.7075 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, ulaşım sektöründe önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Akaryakıt fiyatları, global petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurlarındaki değişimler de fiyatların üzerinde etki yaratabilir. Özellikle motorin, tarım ve taşımacılık sektörlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu sektörlerdeki gelişmelerin etkileri daha belirgin hale geliyor.

Benzin ve motorin fiyatları, büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz edebilir. Akaryakıt fiyatları, güncel ekonomik koşullara bağlıdır. Zamlar ve indirimler bu koşullara göre gerçekleşmektedir. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirlemektedir. Bu, bayilerin uygulayacağı fiyat aralığını kontrol etmelerini sağlar. Böylece piyasada fiyat dalgalanmalarının etkisi azaltılmaktadır.