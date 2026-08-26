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Akaryakıt fiyatları! 26 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 74.2675 TL, motorin fiyatı ise 82.7075 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, ulaşım sektöründe önemli bir rol oynuyor. Akaryakıt fiyatları, global petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyat belirleyerek piyasada fiyat dalgalanmalarını kontrol altına alıyor.

Akaryakıt fiyatları! 26 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 74.2675 TL oldu. Motorin fiyatı ise 82.7075 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, ulaşım sektöründe önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Akaryakıt fiyatları, global petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurlarındaki değişimler de fiyatların üzerinde etki yaratabilir. Özellikle motorin, tarım ve taşımacılık sektörlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu sektörlerdeki gelişmelerin etkileri daha belirgin hale geliyor.

Benzin ve motorin fiyatları, büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz edebilir. Akaryakıt fiyatları, güncel ekonomik koşullara bağlıdır. Zamlar ve indirimler bu koşullara göre gerçekleşmektedir. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirlemektedir. Bu, bayilerin uygulayacağı fiyat aralığını kontrol etmelerini sağlar. Böylece piyasada fiyat dalgalanmalarının etkisi azaltılmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 26 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
82.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.35
Gazyağı
81.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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