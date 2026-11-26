26 Kasım 2026 itibarıyla benzin fiyatı 68,43 TL, motorin fiyatı ise 84,62 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt harcamalarında etkili oluyor. Ayrıca piyasa dinamiklerinin değişimini gözler önüne seriyor. Yaz aylarında artan talep, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile birleşiyor. Bu faktörler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Bayilere göre değişen fiyatlar gözlemleniyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri ile belirli bayilerine tavan fiyat uyguluyor. Böylece fiyat farklılıklarını kontrol altında tutabiliyorlar. Akaryakıt pompa fiyatlarındaki zam ve indirimler, tüketicilerin alışveriş stratejilerini etkiliyor. Sürekli değişkenlik gösteren fiyatlar, şehirler arasında dalgalanmalara yol açıyor. Bu durum, bayiler arasında da fiyat farklılıklarının yaşandığını ortaya koyuyor.