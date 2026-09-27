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Akaryakıt fiyatları! 27 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.40125 TL, motorin fiyatı ise 93.44 TL olarak belirlendi. Bu değişken fiyatlar, sürücülerin dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatlarına dair farklılıklar gözlemlenmektedir. İlgili bayilerden yapılan alımlarda tavan fiyatlar ve piyasa koşulları fiyatları etkileyen başlıca faktörlerdir. Sürücüler, en uygun fiyatı bulmak için araştırma yapmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 27 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80.40125 TL, motorin fiyatı ise 93.44 TL olmuştur. Bu oranlar, sürücülerin dikkatle takip etmesi gereken bir durumdur. Akaryakıt alırken maliyetlerin sürekli değişkenlik göstermesi önemli bir konudur. Özellikle büyük şehirlerde bu farklar daha belirgin hale gelir. İstanbul ve Ankara gibi metropollerde fiyatlar genellikle yüksektir.

Akaryakıt fiyatları, dağıtıcıların tavan fiyatlarıyla piyasa dinamiklerine bağlı olarak dalgalanabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, fiyatlar arasında farklılıklar yaşanabilir. Bayilerden yapılan akaryakıt alımlarında bu farklar oldukça dikkat çekicidir. Serbest piyasa koşulları, bayi fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Dağıtıcılar tarafından belirlenen sınırlar, bu fiyatları düzenler.

Bu nedenle akaryakıt alırken tercihlerinizi belirlerken fiyatların değişken olduğunu unutmamalısınız. En iyi fiyatı bulmak için dikkatli olmalısınız. Bayi tercihlerinizi buna göre yapabilirsiniz. Akaryakıt fiyatları, genel olarak sürücüleri etkileyen bir durumdur. Bu nedenle zaman zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 27 Eylül Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
93.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.4
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
47.6
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
69.54
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
50.75
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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