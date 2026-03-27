Akaryakıt fiyatları! 27 Mart Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.49 TL, motorin fiyatı ise 68.5825 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve ekonomik koşullar gibi birçok etkenden etkilenmektedir. Bu nedenle günlük dalgalanmalar yaşanması kaçınılmazdır. Bu durum, sürücüler için bütçe planlamalarını zorlaştırmaktadır. Akaryakıt alımlarında dikkatli olmak önemlidir.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar oluşabilir. Farklı bayi noktalarında rekabet ortamı fiyatları etkileyebilir. Bu nedenle sürücülerin benzin alırken dikkatli olmaları önemlidir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum piyasadaki fiyat hareketliliğini etkileyebilir.