Akaryakıt fiyatları! 27 Mart Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.49 TL, motorin fiyatı ise 68.5825 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarının yanı sıra ekonomik koşullardan etkilenir. Sürücüler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıklarına karşı dikkatli olmalıdır. Günlük dalgalanmalar, bütçe planlamalarını zorlaştırırken, tavan fiyat uygulaması da bu durumu etkiler.

Akaryakıt fiyatları! 27 Mart Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

27 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.49 TL, motorin fiyatı ise 68.5825 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve ekonomik koşullar gibi birçok etkenden etkilenmektedir. Bu nedenle günlük dalgalanmalar yaşanması kaçınılmazdır. Bu durum, sürücüler için bütçe planlamalarını zorlaştırmaktadır. Akaryakıt alımlarında dikkatli olmak önemlidir.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar oluşabilir. Farklı bayi noktalarında rekabet ortamı fiyatları etkileyebilir. Bu nedenle sürücülerin benzin alırken dikkatli olmaları önemlidir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum piyasadaki fiyat hareketliliğini etkileyebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
68.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.49
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.12
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.41
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.29
Gazyağı
83.65
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

