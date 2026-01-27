Akaryakıt fiyatları! 27 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatları 55.1975 TL, motorin fiyatları ise 57.33625 TL seviyelerinde bulunmaktadır. Son zamanlarda global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Bu durum, Türkiye'deki fiyatların yükselmesine neden olmuştur. Bölgesel farklılıklar benzin ve motorin fiyatlarını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebilir.

Günlük olarak güncellenen akaryakıt fiyatları, zam düzenlemeleriyle değişkenlik göstermektedir. Ayrıca ekonomik koşullar da fiyatların dalgalanmasına yol açmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Bayilerin kendi uygulamaları da bu fiyatları doğrudan etkileyebilmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde, bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir.