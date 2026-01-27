FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 27 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatları 55.1975 TL, motorin fiyatları ise 57.33625 TL seviyesine yerleşti. Global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının artışına neden oldu. Bu değişimler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki pompa fiyatlarında belirgin farklılıklar yaratıyor. Ekonomik koşullar ile bayi uygulamaları, akaryakıt fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları! 27 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatları 55.1975 TL, motorin fiyatları ise 57.33625 TL seviyelerinde bulunmaktadır. Son zamanlarda global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Bu durum, Türkiye'deki fiyatların yükselmesine neden olmuştur. Bölgesel farklılıklar benzin ve motorin fiyatlarını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebilir.

Günlük olarak güncellenen akaryakıt fiyatları, zam düzenlemeleriyle değişkenlik göstermektedir. Ayrıca ekonomik koşullar da fiyatların dalgalanmasına yol açmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Bayilerin kendi uygulamaları da bu fiyatları doğrudan etkileyebilmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde, bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne rekorla başladı! Borsa güne rekorla başladı!
Bakan Göktaş'tan doğal gaz desteği açıklamasıBakan Göktaş'tan doğal gaz desteği açıklaması

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.34
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.2
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.