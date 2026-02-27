FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 27 Şubat Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Şubat 2026 tarihli güncellemeye göre benzin fiyatı 57.22375 lira, motorin fiyatı ise 60.33875 lira olarak belirlendi. Bu önemli akaryakıt fiyatları, ulaşım ve tarım sektörlerini etkileyerek genel ekonomi üzerinde de hissedilen bir yük oluşturuyor. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar yerel bayi politikalarına göre değişkenlik gösteriyor. Tüketicilerin fiyat dalgalanmalarını dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.

Akaryakıt fiyatları! 27 Şubat Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

27 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatı 57.22375 lira olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 60.33875 lira oldu. Bu fiyatlar ulaşım ve tarım sektörlerinde önemli bir rol oynuyor. Genel ekonomi üzerinde de etkileri hissediliyor. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, tüketicilere ek bir yük getiriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar devam ediyor. Bu nedenle, fiyat değişiklikleri yakından takip edilmesi gereken bir konu haline geldi.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebilir. Bölgesel farklılıklar ve bayi bazındaki fiyatlar etkili oluyor. Tüketicilerin ödedikleri tutarlar, yerel dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlardan etkileniyor. Akaryakıt alırken fiyatların değişken olduğunu unutmamak önemlidir. Her bayinin fiyat politikası farklılık arz edebilir. Bu durum, tüketicilerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.34
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
50.35
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
