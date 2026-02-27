Akaryakıt fiyatları! 27 Şubat Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatı 57.22375 lira olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 60.33875 lira oldu. Bu fiyatlar ulaşım ve tarım sektörlerinde önemli bir rol oynuyor. Genel ekonomi üzerinde de etkileri hissediliyor. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, tüketicilere ek bir yük getiriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar devam ediyor. Bu nedenle, fiyat değişiklikleri yakından takip edilmesi gereken bir konu haline geldi.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebilir. Bölgesel farklılıklar ve bayi bazındaki fiyatlar etkili oluyor. Tüketicilerin ödedikleri tutarlar, yerel dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlardan etkileniyor. Akaryakıt alırken fiyatların değişken olduğunu unutmamak önemlidir. Her bayinin fiyat politikası farklılık arz edebilir. Bu durum, tüketicilerin dikkatli olmasını gerektiriyor.