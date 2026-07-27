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Akaryakıt fiyatları! 27 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye'de 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 67.03 TL, motorin fiyatı ise 78.50 TL seviyesinde seyretmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, enerji piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik koşullardan etkilenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, bayilerin stratejilerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Sürücüler, en uygun fiyatı bulmak için bu değişimleri düzenli olarak takip etmelidir.

Akaryakıt fiyatları! 27 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, 27 Temmuz 2026 itibarıyla benzin için 67.03 TL, motorin için ise 78.50 TL civarındadır. Bu fiyatlar, enerji piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Ekonomik koşullar da bu fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler sürücülerin bütçelerini doğrudan etkiler. Kullanıcılar arasında farklı yorumlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Farklı şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, bayilerin stratejilerine göre farklılık gösterebilir. Türkiye'deki dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayilerine tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, pompa fiyatları arasında önemli farklar yaratabilir. Sürücüler için rekabetçi bir piyasa ortamı oluşturma amacı taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek oldukça önemlidir. Sürücüler, en uygun fiyatı bulmak için bu değişiklikleri göz önünde bulundurmalıdır. Tüketiciler akaryakıt alışverişlerinde fiyata dikkat etmelidir. Çeşitli bayilerde ve şehirlerde görülen fiyat farklılıkları dikkate alınmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 27 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
78.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.03
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.74
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
61.51
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.13
Gazyağı
83.36
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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