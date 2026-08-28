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Akaryakıt fiyatları! 28 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2026 yılında benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar sürücüler için ekonomik zorluklar yaratıyor. 28 Ağustos verilerine göre benzin 74.28 TL, motorin ise 77.39 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, taşımacılık sektörünü etkileyerek ekonomik planlamayı zorlaştırıyor. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları ve dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar, akaryakıt alımında dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları! 28 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Ağustos 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 74.28125 TL. Motorin fiyatı ise 77.39375 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Dalgalanmaların tüketicilere ve taşımacılık sektörüne etkileri oldukça önemli. Günlük hayatta benzin ve motorin gibi enerji kaynaklarının fiyatları sık sık değişiyor. Bu değişken fiyatlar, sürücüler için ekonomik plan yapmayı zorlaştırıyor. Fiyatlar, birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişim gösteriyor.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak dalgalanma sergiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar görülebiliyor. Bayilere göre bu fiyatlarda değişiklikler meydana gelebilir. Dağıtıcılar bayilik anlaşmaları çerçevesinde, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu durum, fiyatlar arasında farklılıkların gözlemlenmesine sebep oluyor. Akaryakıt alımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları! 28 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.28
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
81.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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