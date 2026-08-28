Akaryakıt fiyatları! 28 Ağustos Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Ağustos 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 74.28125 TL. Motorin fiyatı ise 77.39375 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Dalgalanmaların tüketicilere ve taşımacılık sektörüne etkileri oldukça önemli. Günlük hayatta benzin ve motorin gibi enerji kaynaklarının fiyatları sık sık değişiyor. Bu değişken fiyatlar, sürücüler için ekonomik plan yapmayı zorlaştırıyor. Fiyatlar, birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişim gösteriyor.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak dalgalanma sergiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar görülebiliyor. Bayilere göre bu fiyatlarda değişiklikler meydana gelebilir. Dağıtıcılar bayilik anlaşmaları çerçevesinde, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu durum, fiyatlar arasında farklılıkların gözlemlenmesine sebep oluyor. Akaryakıt alımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.