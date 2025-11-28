FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 28 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Kasım 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 54.27 TL ve 54.96 TL seviyelerine ulaştı. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşulları, döviz kurları ve rafineri maliyetleri ile doğrudan ilişkilidir. Tüketicilerin akaryakıt alım kararları, çeşitli şehirlerdeki fiyat farklılıklarından etkilenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde fiyat dalgalanmaları gözlemleniyor. Bilgili seçimler, bütçe yönetimi açısından önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 28 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

28 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 54.27 TL seviyesine ulaştı. Motorin fiyatları ise 54.96 TL’ye yükseldi. Bu artış sürücüler arasında dikkat çekiyor. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşulları ve döviz kurlarından etkileniyor. Rafineri maliyetleri de fiyatlar üzerinde önemli bir rol oynuyor.

Farklı şehirlerde ve bayilerde fiyat farklılıkları görülebiliyor. Bu durum, tüketicilerin akaryakıt alım kararlarını etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları dalgalanma gösterebiliyor. Bayiler arasındaki bu farklılık, serbest piyasa mekanizmasından kaynaklanıyor. Ancak dağıtıcıların bayiler için belirledikleri tavan fiyatlar, dalgalanmaları kontrol altına alıyor.

Tüketicilerin akaryakıt alırken mevcut fiyatları dikkatle değerlendirmesi önem taşıyor. Ekonomik durum ve fiyat dalgalanmaları, akaryakıt alımında büyük etkiye sahip. Bu nedenle sürücülerin bilgili olması faydalı. Akaryakıt alımında yapılan doğru tercihler, bütçeyi korumaya yardımcı olabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.96
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
