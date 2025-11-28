Akaryakıt fiyatları! 28 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 54.27 TL seviyesine ulaştı. Motorin fiyatları ise 54.96 TL’ye yükseldi. Bu artış sürücüler arasında dikkat çekiyor. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşulları ve döviz kurlarından etkileniyor. Rafineri maliyetleri de fiyatlar üzerinde önemli bir rol oynuyor.

Farklı şehirlerde ve bayilerde fiyat farklılıkları görülebiliyor. Bu durum, tüketicilerin akaryakıt alım kararlarını etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları dalgalanma gösterebiliyor. Bayiler arasındaki bu farklılık, serbest piyasa mekanizmasından kaynaklanıyor. Ancak dağıtıcıların bayiler için belirledikleri tavan fiyatlar, dalgalanmaları kontrol altına alıyor.

Tüketicilerin akaryakıt alırken mevcut fiyatları dikkatle değerlendirmesi önem taşıyor. Ekonomik durum ve fiyat dalgalanmaları, akaryakıt alımında büyük etkiye sahip. Bu nedenle sürücülerin bilgili olması faydalı. Akaryakıt alımında yapılan doğru tercihler, bütçeyi korumaya yardımcı olabilir.